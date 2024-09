– Bárzenészként milyen dalokat adtak elő?

– Nagyon vegyes volt a repertoár, magyar és külföldi dalokat egyaránt játszottunk. Rengeteg embert megismertem, hatalmas élmény volt az a 13 év.

– Ezután merre vitte az élet?

– Rövid ideig még duóban játszottam a Libertében, illetve a Tó Hotelben. Közben változó intenzitással, de a színházi zenekarban is zenéltem, például a La Mancha lovagjában, a Jézus Krisztus Szupersztár és a Hair című darabban. 1994-ben kezdtem el oktatni.

– Milyen volt a váltás? A színpad után a stúdió?

– Nagyon szeretem a gitároktatást, rengeteg tanítványom volt. Saját stúdiót is kialakítottam, a társasházunk alagsorában. Mai napig aktív vagyok, emellett több hazai énekesnek dalokat is írok, illetve haknikhoz zenei alapokat készítek.

– A színpadról sem tűnt el, jelenleg mely formációkban hallhatjuk?

– Az évek alatt több együttesben játszottam, többek között a Dokk és a Mozaik együttesekben is. Jelenleg a Hold The Line Toto Tribute Bandben és a Travels Groupban játszom. A Milagro-ban is többször feltűntem, mint vendégfellépő. S ami nagyon fontos számomra, három gyermekem is a zenei pályát választotta. Tibor a Supernem gitárosa. Játszik a Húristen zenekarban is három jól ismert gitáros társaságában, valamint Fekete Jenő blues-gitárossal is zenél. Emese komolyzenei fuvolista, de könnyűzenei formációkban is szívesen fellép. Újabban dalokat is ír, melyeket a Travels Grouppal adunk elő. Tamás a Belmondo zenekarban zenélt, jelenleg a Kowalsky meg a Vega együttesben zongorázik, de saját zenekarát, a BAAB-ot sem hanyagolja. 2010 körül saját zenekart alapítottunk, és a pesti Fészek Klub pincehelyiségében elég sokat játszottunk. Miután az megszűnt, már nem léptünk fel, de most a szülinapi koncerten újra összeálltunk mint Pulius Circus Maximus.