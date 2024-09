Az ezer polgárőr egyharmada, több mint 300 fő folyamatosan jelen van az árvíz elleni védekezésben, természetesen szorosan együttműködve a vízügyi, katasztrófavédelmi és rendőri szervekkel, illetve a helyi önkormányzatokkal. A polgárőrök a kérésnek, illetve útmutatásnak megfelelő feladatot látnak el a nap 24 órájában addig, amíg erre szükség van – hangsúlyozta Fekecs Dénes. Országos elnöki utasítás szerint felmérték a védekezésbe bevonható polgárőrök létszámát, és számba vették a technikai eszközöket, és szükség esetén több motorcsónak is rendelkezésre áll.

Dr. Fekecs Dénes számolt be a polgárőrök áldozatok munkájáról

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Fekecs Dénes elmondta, hogy a polgárőrök alapvető feladata a védművek vagy az együttműködő partnerek által megjelölt objektumok, területek őrzése-védelme. Ezek mellett figyelik a védművek állapotát, a buzgárok megjelenését, az elhagyott ingatlanokat, és a menekülő vadállomány megóvásában is részt vesznek. Az ártereket érintő kiürítési feladatokban is jelentős munkát végeznek a polgárőrök, Baján például egy bajba jutott embert mentettek ki csónakkal. Fontos feladat még az árterek lezárása, és az ingatlanok figyelésében is szerepet vállalnak, megelőzve azt, hogy a lakók által hátrahagyott értékeket eltulajdonítsák. Ennek érdekében bűnmegelőzési járőrszolgálatot is adnak a polgárőrök a veszélyeztetett területeken.

A vízügyi szakemberek kérésének megfelelően nem a védművek magasítása számít kiemelt feladatnak, mivel várhatóan a folyó tetőzésekor sem éri el azok legnagyobb magasságát, hanem a figyelőszolgálat ellátása, és a veszélyforrások észlelése, a vízügyi szervek értesítése a folyamatos járőrszolgálat során – mondta el a vármegyei elnök.

Csorba Sándor, a Határvédelmi Polgárőr Tagozat elnöke, a BKMPSZ elnökhelyettese tájékoztatása szerint a Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság felkérte a Duna menti polgárőr-egyesületeket az árvízvédelmi munkálatokban való részvételre Baja és a magyar–szerb határ közötti területen. A feladatok érintik Bács-Kiskun és Baranya vármegye Duna menti területét, ahol a határvédelmi polgárőrök folyamatosan, 24 órában járőrszolgálatot látnak el a védgáton, illetve a veszélyeztetett helyeken, és felkészülnek az érintett területekről a kitelepítés segítésére.