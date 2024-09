A díjátadás a napokban történt meg az Országházban. Az idén 32 pályázó 38 pályázata, köztük egy határon túli vállalkozás érdemelte ki a védjegyhasználatot és kitüntetést; a díjazottak között a tájékoztatás szerint 2024-ben is a mezőgazdasági termékek voltak túlsúlyban, de megjelentek a robotika, és a mesterséges intelligencia vívmányai is. Kiskőrösről elismerést vett át Nagy László, a Kunság–Szesz Zrt. vezetője. A Pilvax Kávé Likőr volt az 1848-as fiatal forradalmárok egyik kedvenc itala, amelynek a neve és a receptje is fennmaradt.

A felvételen Nagy László, a Kunság- Szesz Zrt, vezetője és Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat díjátadó ünnepségén az Országház Felsőházi termében

Fotó: Nagy László

Ezt ihatták a forradalmárok

Nagy László, a Kunság-Szesz Zrt. vezetője egy interjúban ezt nyilatkozta: „Petőfi-kutatók és szakértők segítségével a történelmi hagyatékból kerestük elő a korabeli receptet. Az eredeti recept így szól: Perkelt kávét kell őrleni, kétannyi mennyiségű czukrot törni, 24 óráig vagy tovább is reá öntött pálinkát, mely szilva vagy söprő égettbor lehet, hogy a kávé ízét és színét jobban magára vehesse, gyakorta felzavarni, minekutána már egészen megszínesedett, s a czukor elolvadott és a kávé jól leülepedett, más üveg söprejétől leszűrni, s így lehet használni. Ez kellemes és egészséges ital, mely sem nem gyújt, sem nem kábít. A kiskőrösi szakemberek a gyártás során az eredeti összetételt, a korabeli receptúrát kissé újragondolták, de megtartották annak lényegét a mai modern gyártástechnológiának és ízlésvilágnak megfelelően. Fűszeres illatú, nemes, zamatos, kissé sűrű, kávé ízű sötétlő nedűre. Olyan, mintha kávét innánk, enyhén édes és alkoholos kísérőízzel” – mondta Nagy László cégvezető.