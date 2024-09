Az esemény az elnökség – dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor, Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, Baja és térsége országgyűlési képviselője, Bakonyiné dr. Kovács Bea, általános rektorhelyettes és Dr. Paska Mihály, kancellár – bevonulásával kezdődött. A tanévnyitón köszöntötték az első évfolyamos hallgatókat, a főiskola egykori hallgatóit, a díszdiplomásokat, hozzátartozókat, oktatókat.

Az ország második legnépszerűbb képzése a pedagógusképzés.

Fotó: Márton Anna

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor tanévnyitó beszédet mondott és megnyitotta a 2024/2025-ös tanévet. A rektor hangsúlyozta, hogy az idei tanévben is minden alapszakon, nappali és levelező tagozaton köszönthet elsőéves hallgatókat: így tanító, óvodapedagógus (német és horvát nemzetiségi szakirányokon is), csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint gazdálkodási és menedzsment alapszakon, illetve felsőoktatási szakképzésen is.

A pedagógusképzésre idén is sokan jelentkeztek

– A tavalyi kiemelkedően sikeres felvételi eljárás után újabb örvendetes eredmény, hogy az előző tanévhez képest a felvett elsőéves hallgatók száma tovább nőtt, 422 főről 469 főre, akiknek 78 százaléka folytatja tanulmányait a pedagógusképzésben – fogalmazott dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya.

A rektor köszöntötte a díszdiplomás kollégáit is. Mint mondta, mindig szívet melengető érzés látni az intézmény egykori hallgatóit, a ma már nyugdíjas pedagógusokat. – A díszdiplomások pályája, a tantermekben eltöltött több évtizedes odaadó munkásságuk a pedagógushallgatók számára olyan példa, amely útmutató lehet ezen szépségekkel és örömökkel teli, de egyben igen nehéz hivatáshoz – mondta.

Sok változáson ment keresztük a felsőoktatás

Zsigó Róbert miniszterhelyettes köszöntötte a felsőfokú oktatásba belépő elsőéves hallgatókat, gratulált a sikeres felvételi eredményükhöz. Biztosította őket, hogy egy igazán nagy jelentőségű és izgalmas út előtt állnak. A miniszterhelyettes beszédében kiemelte: a felsőoktatás az elmúlt években sok változáson ment keresztül. A 2024/25-ös tanévben az elsőéves hallgatók már megtapasztalhatták az új intézmény- és hallgatóközpontú felvételi rendszert.