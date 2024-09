Pacalfőző verseny 56 perce

Hatalmas tömeget vonzott a tűzijáték és a Bikini koncert Dunapatajon – galériával

Az elmúlt szombat bebizonyította: az idén 26 évet megélt Pataji Ősz és Pacalfőző Verseny olyan hívó szó, ami szeptember első hétvégéjén a Kalocsai járás határain kívül is nagy figyelmet érdemel. Mindig is sok potenciál rejlett a nagyközség legnagyobb ingyenes rendezvényében, de hogy ennyi, azt igazából a szombati tűzijáték és az azt követő Bikini koncert rekordszámú, mintegy ötezres látogatói száma bizonyította be.

A színes műsorfolyam végéhez közeledve, este fél kilenckor érdemes volt szemeket az égboltra szegezni, mert a napra a koronát a gyönyörű tűzijáték, a jól megválasztott kísérőzenével együtt tette fel. A muzsika és a pirotechnika randevúja után már csak a zenéé volt a főszerep. A nem éppen fiatal, viszont nagyon jó zenészekből álló Bikini koncertjére összegyűlt sokadalom a Pataji Őszt szinte szilveszteri hangulatban köszöntötte. Ötezres tömeg gyűlt össze a Pataji Ősz rendezvényen

Fotó: Zsiga Ferenc A hatalmas érdeklődést az is igazolja, hogy kora délutánig háromezer adag pacalt porcióztak ki éthordókba és egyszer használatos edényekbe. A még életében legendává vált Gyimesi Józsefről elnevezett, idén 26. alkalommal meghirdetett eseményen több mint negyven helyen főtt a pacal, a versenybe 32 csapat és egyéni főző nevezett be. Első helyezést a dunapataji Szentkirályi társaság, a másodikat Szabó András, a harmadikat Szabó Zoltán érdemelte ki. Helyi különdíjban a Szentkirályi társaság részesült, a legszebb főzőhely címet a Barát Bt-nek ítélték oda. Innen szintet lépve, a Magyar Gasztronómiai Szövetség különdíját Bekes Antal, míg a legmagasabb elismerést, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Szakmai fődíját és az idén alapított, így elsőként átvett vándorkupát Szabó Zoltán kapta.

Pacalfőző verseny Dunapatajon Fotók: Zsiga Ferenc

