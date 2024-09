A kóstolással egybekötött főzőverseny több mint huszonöt éves múltja, a szervezők és a résztvevők elkötelezettsége idén is azt igazolta, hogy Kalocsa hungarikumának, híres fűszernövényének ünnepe egyben a magyar gasztronómia, a magyar paprikás ételek ünnepnapja is. A mostani alkalom azért is lehet emlékezetes, mert az eseményre rangjához és jelentőségéhez méltóan, több száz fős vendégsereggel visszatért a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt.

Harmincnyolc csapat indult a paprikás ételek kalocsai versenyén

Fotó: Zsiga Ferenc

Az érsekkerti rendezvény reggeli kezdésekor Németh József, a főzőverseny atyja és Bobola Péter városmarketing és divizióvezető mint főszervezők elmondták: a versenybe 38 csapat nevezett be, de nem mindenki mérettette meg magát, összesen 42 helyen gyújtottak a bográcsok alá.

Nehéz lenne felsorolni azt a sok-sok ételt, ami az egyes helyeken készült, de annyi közös mindegyikben volt, hogy azokat a magyar konyhaművészet karakteres ízvilágára, a hazai konyhát forradalmasító fűszerpaprikára hangolták.

Miközben az ételek a bográcsokba rotyogtak, a gesztenyesoron zajló gasztronómiai műveletek közelében, a Platán Rendezvényközpontban telt ház mellett a Kalocsa Jövőjéért Egyesület élőzenés, kitűnő gyermekprogramjai, köztük kézműves-foglalkozással zajlottak.

A versenybe benevezettek ugyan riválisok voltak, de azért nagy volt az ismerkedés, barátkozás, mintegy igazolva, hogy a főzés és annak szeretete szorosabbra fűzi az emberi kapcsolatokat.

Beszélgetve a főzőhelyek közönségével az a megszólalásokból egyértelműen kiviláglott: valamennyien fontosnak tekintik a hagyományokat, azokat az alapokat, amelyeket nem iskolapadban szereztek, hanem határon innen és túl is elődjeik, ük-, déd-, és nagymamáik, nagypapáik hagyományoztak rájuk.

Egy verseny rangját, színvonalát persze nem csak a versenyzők, hanem a versenybírák is meghatározzák. Róluk csak annyit, hogy kilenc, a szakmában elismert szakember alkotta, vezetőjük a zsűri elnöke, Kelemen Endre, életmű és Venesz-díjas mesterszakács. volt.

A díjátadóra összegyűlteket először Simon Zoltán alpolgármester, majd Németh József köszöntötte, akik a továbbiakban a díjakat, a kupákat és a díszokleveleket Kelemen Endrével közösen adták át.