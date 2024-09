– Pintér Jenő bajtársunk a szabadszállási sportélet egyik kiemelkedő egyénisége volt, focizott és aktív túrázónak számított. Emellett jó kolléga és közéleti ember is volt. Nyugdíjba vonulása után is segítette a Szabadszállási Mentőalapítvány munkáját. A kezdetektől oroszlán részt vállalt feleségével, alapítványunk ma már hagyományosnak mondható jótékonysági futóversenyének megszervezésében, lebonyolításában is. Magam is az ő hatására köteleztem el magam a sporttal – mondta el hírportálunk érdeklődésére Asbóth György.

Emlékpad Pintér Jenő emlékére

Fotó: Beküldött fotó

Az emlékpad elkészítését, majd felállítását Asbóth György kezdeményezte.

– Pintér Jenővel egy alkalommal a Lófogó-domb csúcsán pihentünk meg. A csend és a panoráma lenyűgözte mentő bajtársamat. Akkor fogalmazódott meg benne, milyen jó lenne ide egy padot kihelyezni, hogy mások is átélhessék ezt az élményt. Ötletét sajnos már csak halála után válthattam valóra munkatársaim segítségével. Az ülőalkalmatosságot Varga Imrével készítettük el és a szabadnapjukat töltő mentő kollégák segítségével vittük, majd állítottuk fel a Lófogó-domb tetején – tette hozzá Asbóth György.

A szabadszállási mentők nem csak a pad felállításával tisztelegnek Pintér Jenő emléke előtt, róla nevezték el „A mentőkért mozog a Szállás” jótékonysági alapítványi futóversenyüket is.