Szemereyné Pataki Klaudia a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akcióról szólt, amivel több mint 280 gyermeknek tudtak segíteni az összegyűjtött adományokkal, azon túl, hogy az önkormányzat is támogatást nyújt az iskolakezdéshez szociális rendeletében, szintén több száz családnak. A közreműködő szervezetekkel együtt így mintegy 800 gyermek iskolakezdését segíti közvetlenül a város. A polgármester hozzátette: szeptember 15-ig lehet igényelni a beiskolázási támogatást, a város honlapján megtalálhatók a részletek erről.

Szemereyné Pataki Klaudia

Fotó: Bús Csaba

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy nyáron sem állt meg a munka, több oktatási intézményben végeztek karbantartást és felújítást, négy intézményben zajlott felújítás. A Forradalom utcán a bölcsőde és az óvoda is megújult. A bölcsődét érintő munkálatok befejeződtek, az óvodában még zajlanak a belső munkálatok. Ezért a gyermekek egy hónappal később tudnak visszaköltözni, addig pedig alternatív megoldást kínálnak a családoknak. A csoportokat egyben tartva, közeli intézményben helyezték el a gyermekeket, az óvónőkkel egyetemben. Az Ifjúság úti óvoda felújítása teljesen kész van, és a Ceglédi úti óvoda főépületének felújítása is elkészült. A polgármester bejelentette, hogy elkezdődhet a ménteleki és a kadafalvi óvoda bővítése, Kadafalván pedig jól haladnak a bölcsődeépítési munkálatok.

Szemereyné Pataki Klaudia arról is beszélt, hogy Svájci Napokat rendeznek Kecskeméten. Mint fogalmazott, intenzív kapcsolat áll fenn az országgal, és különösen a nagykövetével. De Helvécia is komoly kapcsolatot ápol az országgal. Mint a polgármester elmondta, a szőlőtelepítés idejére vezethető vissza a kapcsolat Svájccal, amikor Helvécia még Kecskemét része volt, majd a viszony új lendületet kapott a rendszerváltáskor, amikor svájci cégek ruháztak be a városban, melyek ma is fontos ipari szereplők. Kiemelte, hogy a jó kapcsolat nem csak gazdasági téren, hanem egyéb területeken is megjelenik, amit a programsorozat is bemutat. Ebben szerepelnek kulturális rendezvények, svájci-magyar gazdasági fórum, iskolai megjelenések. Az alpesi kürtöt is elhozzák a svájciak Kecskemétre, és a város több pontján is flashmob keretében találkozhatnak a hangszerrel a járókelők. A Vöröskereszt pedig országos elsősegélynyújtó versenyt szerveznek szeptember 13-14-én, amire nevezni is lehet. A programsorozat szeptember 9-től 14-ig tart majd. Helvécián pedig korábban, a hétvégi szüreti napok keretében indul a programsorozat – mondta a polgármester.