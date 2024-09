Az öregdiákok régi iskolájukban, a Bányai Júlia Gimnáziumban találkoztak. Farkas Éva főszervező elmondta, mivel ez egy jelentős dátum, 50 év, így most először kibővített osztálytalálkozót szervezett meg. Akkoriban a négy év alatt, 1970–74. között több olyan diák is megfordult a közösségükben, akik nem végig, négy évig voltak az osztálytársaik. Az akkori Országos Nevelő Intézet, azaz ONI diákjai közül többen is velük jártak, ha nem is négy évig, de hosszabb ideig. Farkas Éva, akit tudott, próbált elérni. Így a négy év 53 diákjaiból szép számban jöttek össze a szombati eseményre. Sajnos hatan már elhunytak, de a régi ONI-sok közül is érkeztek. Sőt, volt olyan öregdiák, aki most először vett részt találkozón.

50 évvel ezelőtt ballagtak el a Bányai Júlia Gimnáziumból az öregdiákok

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Az első osztályfőnöküket 1970-ben behívták katonának, így később osztályfőnökük Borsos Ferenc tanár úr lett, akinek ők voltak az első osztálya. Személyesen is részt vett a szombati találkozón, a régi diákjai egy Szappanos István festményt ajándékoztak neki.