Orbán Viktor: készlenlétben áll 130 tűzoltó is

Az MTI tájékoztatása szerint Orbán Viktor bajai látogatásakor beszélt arról is, hogy a védvonal egy részét a 2013-as árvíz után nem bontották el, így most kevesebb, mint a felét kellett megépíteni. Tűzoltók, önkormányzati dolgozók és sok önkéntes munkájának köszönhetően péntek estére megépült a hiányzó töltésszakasz, és az egész védmű fóliázása és homokzsákokkal való megerősítése is megtörtént. A sziget különböző pontjain elhelyezték a további védekezéshez szükséges homokzsákokat, a munkagépek is a szigeten vannak, és készenlétben áll 130 tűzoltó is. Folyamatos figyelőszolgálat 24 órában ellenőrzi a védművet – olvasható az MTI közleményében.

„A védművek állnak, az ellenőrzésük folyamatos. Baja meg fogja csinálni!” – ezt már Orbán Viktor írta közösségi oldalán.