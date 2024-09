Mint arról beszámoltunk, olaj szivárgott a Maris-csatornába a kiskunmajsai fürdő közelében. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen mértékű szennyeződés történt. A MOL egyik, a mezőgazdasági terület alatt futó vezetéke sérült meg. A helyiek már napokkal a szennyeződés észlelése előtt erős, szúrós olajszagra panaszkodtak.

Megkezdődött az olajjal szennyezett terület kármentesítése Kiskunmajsán

Fotó: Pozsgai Ákos

Az olaj vastagon állt a csatornában a víz tetején és az árok melletti nádas területet is több száz méter hosszan beszennyezte. Az esetről a Greenpeace számolt be elsőként a közösségi oldalán. Azt is írták, hogy a szennyeződés a település melletti Dombi-tavat is veszélyeztetheti.

A MOL közleményben jelezte, hogy a kondenzátumvezetéken Kiskunmajsa közelében szivárgást észleltek. A vezeték a közeli olajkútból kitermelt rétegvíz mellett körülbelül öt százalék olajat szállított. A kárenyhítés érdekében a vezetéket elzárták, a szállítást leállították. Az illetékes hatóságokkal egyeztetve megakadályozták a továbbterjedést a csatornában ideiglenes gát építésével. Szakembereik a vezeték javítása mellett már a helyreállítást is elindították: a hatóságokkal folyamatosan egyeztetve szállítják el a szennyezett földet és vizet, valamint gondoskodnak az eltávolított föld pótlásáról is – fűzték hozzá.