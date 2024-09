Gyalainé Nagy Éva sportért felelős elnökségi tag elmondta, hogy a Szövetség is csatlakozott a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége (NYOSZ) kezdeményezéséhez. A NYOSZ az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság szakmai és anyagi támogatását elnyerve korosztályunk mentális és fizikai egészségének megtartása végett tagszervezetei által bekapcsolódott az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatába.

Különböző versenyszámokban mérték össze tudásukat a nyugdíjas sportvetélkedőn

Fotó: Bús Csaba

A júniusi regisztrációs lehetőség kezdete óta a Kecskeméti Nyugdíjasszövetség 36 klubja közül több mint a felében alakultak gyalogló körök. A mostani sportverseny ennek a mozgalomnak a szellemiségében szerveződött. A pénteki vetélkedőre jelentkező 29 hatfős csapat az ügyességi feladatok megoldása közben közel 2 kilométeres utat tett meg, ily módon is gyarapítva a Millió lépések számát. A vidám versenyzők teke, foci, petanque, karikadobás és kislabdaelkapás versenyszámokban mérhették össze tudásukat. Gyalainé Nagy Éva hangsúlyozta: a vetélkedő célja nem a versengés és az eredmény, hanem a mozgás örömének átélése, emellett annak az üzenetnek a célba juttatása, hogy idősebb korban is lehet aktív életet élni, melynek része a kellemes mozgás is.

Kormányosné Makai Eszter elnök visszaemlékezett a Mozdulj! több mint tíz évvel ezelőtti kezdeteire, megemlékezve Probojáczné Túri Éváról, és kiemelte, hogy a rendezvény szerve része a szövetség arculatának. Szamler László önkormányzati képviselő köszöntőjében átadta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester üdvözletét, aki biztosította a jelenlévőket a rendezvény további támogatásáról. Szamler László méltatta a Nyugdíjasszövetség rendezvényeit, és hangsúlyozta, hogy a szervezet a város civil közösségének nélkülözhetetlen szereplője.