A Nyakvágó Maraton már beírta nevét a futók naptárába. A ballószögi rendezvényt pontosan tudják nem csak a futók, hanem a kerékpárosok is, hogy az év melyik hónapjában szervezik, ezért nagy számban vesznek részt rajta. Így volt ez most is, a tizenkettedik alkalommal.

Összesen kilencvenöt településről érkeztek a ballószögi Nyakvágó Maratonra

Fotó: Szentirmay Tamás