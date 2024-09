Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Ejtőernyősök

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy 1970-es évek elején készült fotóval nosztalgiázna. Ejtőernyős ugráshoz öltözött be (balról-jobbra) Hüse Károly, Simon László, Konkoly Lóránt főhadnagyok, Gajdán Miklós alezredes és Hegyesi Lajos őrmester.

Kedves kolléga

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy kedves kollégájára emlékezne, Ballun Tiborné Babára, aki a közelmúltban hunyt el. Több évtizeden át dolgoztak együtt, ő volt a helyettese az úttörő csapatban. A fotón Olvasónk középen ül, jobbról Ballunné, balról Szórád Istvánné.

Testvér

Kecskemétről Kovács István költő testvérére emlékezne ezzel a fotóval. Kovács Sándor Pál és öccse számos alkalommal népszerűsítette a népi kun játékokat különböző rendezvényeken. Ez a fotó a kilencvenes években a fővárosban készült, Kovács Sándor Pál éppen a lányoknak tanítja a kun derékhúzást.

Ifjúkori emlék

Páhiról Andrássy Gyula családi albumában található ez az 1950-es éveket idéző fénykép, mely a fiatalkorát eleveníti fel. Olvasónk nagyon szeret nosztalgiázni, egy-egy fénykép mindig eszébe juttatja régi barátait, szeretteit.

Lakodalom

Kecskemétről Glummercz Attila Sebestyénné vitéz András Etelka nagymamáját szeretné meglepni ezzel a vidám felvétellel, mely az 1980-as évek elején örökítette meg egy családi lakodalom alkalmából. Dusnokon hagyomány volt, hogy a több száz fős lakodalmakon vicces esküvői pár is megjelent az est folyamán, és szórakoztatta a vendégsereget.

ONI találkozó