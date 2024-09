Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Olvasói fotó

Balaton

Páhiról Andrássy Gyula a nyarat búcsúztatva egy régi balatoni képpel nosztalgiázik. A felvételen felesége, Makány Mária (középen) is látható a rokonok körében. Olvasónk sajnos tavaly elvesztette szeretett párját, de emlékét örökké a szívében őrzi.

Olvasói fotó

Szép emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár régi iskolában pedagógusként eltöltött évei közül ezt a több évtizeddel ezelőtti gyereknapot eleveníti fel. A szabadtéri rendezvényen a szülők is részt vehettek. Mindig jól sikerültek a közös programok.

Olvasói fotó

Énektanárok

Kecskemétről Gálné Füzesi Zsuzsa édesanyjára emlékezik ezzel a régi fényképpel. Füzesi Istvánné Erdélyi Ilona, azaz Iluci néni (első sorban jobbról a második) énektanárként dolgozott, nagyon szerették a gyerekek. Az 1950-es évek közepén Kodály Zoltán jóvoltából az ének és hangszer szakos pedagógusok levelező tagozaton főiskolai végzettséget szerezhettek. A képen a végzősök láthatók tanáraik körében. Többek között tanította őket Nemesszeghy Lajos és felesége, Nemesszeghyné Szentkirályi Márta és Kálmán Lajos is.

Olvasói fotó

Honvéd hagyományőrzők

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 2001-be kalauzolja a régi fényképek kedvelőit. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezete 1990 őszén alakult meg Kecskeméten. A legtöbbször a régi Tiszti Klubban tartották a havi bajtársi találkozóikat. A 2001. december 20-ai összejövetelükön készült ez a felvétel. Balról-jobbra (álló sor) Bagi László, Kenyeres Dénes, Jankahidy Ottó, dr. Jósa Iván, dr. Ábrahám Attila, dr. Bibó Zoltán, Dorogi Károly. Ülnek: T. Nagy Antal, Irházi Gyula, dr. Terbe Istvánné, dr. Juharosné vitéz Molnár Piroska, Hegedűs Ferenc, vitéz Gyenes Sándor és dr. Szabó Dénes.