Forrás: Olvasói fotó

Góg kutya

Kecskemétről Csordás Erzsébet 1967 nyarát idézte meg. Gyermekként nagyon jó barátja volt Góg, a komondor. Mint egy bohóc, a kutya mindig csinált valami csintalanságot. Az Újkollégiumban laktak a szolgálati lakásban, kiskutyaként került hozzájuk. Góg imádott az iskolások között lenni. Ez a felvétel olvasónkról, édesanyjáról és Góg kutyáról készült Leányfalun.

Forrás: Olvasói fotó

Családi séta

Kecskemétről Gálné Füzesi Zsuzsa egy kedves családi fotót osztott meg, mely 1975 körül készült. A főtéren sétál a büszke nagypapa unokáival. A képen látható olvasónk fia, Csaba, nagyobbik lánya, Rita és édesapja, Füzesi István. A kisautó ma is megvan, az évtizedek alatt kilenc unokája sokat játszott vele.

Forrás: Olvasói fotó

Folyamőrök

Páhiról Andrássy Gyula családi albumában található ez a száz éves fotó. A Dunánál dolgozó folyamőröket örökítette meg, köztük édesapja testvére is látható, Andrássy Béla.

Forrás: Olvasói fotó

Katonaélet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes régi fotója 1915. június 5-én készült a Magyar Királyi 29. Népfelkelő Gyalogezred tisztjeiről Toronyán. A gyalogezredbe a hadkiegészítést az első világháború idején az Alföldről, többek között Kecskemétről is nyertek.

Forrás: Olvasói fotó

Kirándulás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár nagyon sok kedves emléket őriz a tanári pályájáról, az iskolai kirándulásokról, melyek mindig jó hangulatúak voltak. Ez a mintegy fél évszázados régi fotó is az egyik útjukat juttatja eszébe.

Forrás: Olvasói fotó

ONI-s emlék

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna a '90-es évek elejét idézi fel ezzel a fotóval. Az Országos Nevelő Intézet (ONI) kollégiumi találkozója után készült Domokos Sándor tanár úrról és a volt diákokról, akik maguk is pedagógusok lettek. A képen látható Oláh Béla tanár úr, Horváth Ilona, Visy Péter és Tornyai Ilona tanárnő.