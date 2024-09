Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Lakodalom

Soltról Suska János egy 1982. október 2-án, saját lakodalmán készült fotót oszt meg. A 300 fős lagzin a bográcsokban birkapörkölt rotyogott. A képen látható: Kerekes Lajos és Kerekes Lajosné Putnokról, Sztéhló Béla, Suska Ferenc örömapa, Sztéhló László após, Szellák László és fia, Richárd, Karsai Mihály, Szellák Sándor és Kühner Márton. A pörkölt és a lakodalom is jól sikerült.

50 év

Kecelről Flaisz Jánosné apósa és anyósa 50. házassági évfordulóját idézi fel ezzel az 1990-es fényképpel. Flaisz János és felesége, Teréz bócsai otthonukban ünnepelték meg a jeles évfordulót. Mögöttük áll Olvasónk édesanyja, Frank Istvánné és egy kedves rokon, Pásztor Jánosné Kecelről.

Sárika

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike 1990-be kalauzolja el a nosztalgiázókat. A fotó a konzervgyár öltözőjében készült Antalné Sárika néniről, a takarítónőről és két fiatal kolleganőről. Sárikát mindenki szerette, nagyon kedves és barátságos volt. Sajnos ma már nem él, de Olvasónk ma is szívesen emlékszik vissza rá.

Megemlékezés

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezetének életéből egy újabb fotót oszt meg. A helyi szervezet tagjai több alkalommal is együtt tartották a hősök napi és a doni megemlékezést a kiskunfélegyháziakkal. A 2000. január 12-én, Félegyházán készült felvételen látható (balról jobbra): Szeverényi István szakaszvezető, dr. Kováts Andor ezredes, dr. Bibó Zoltán százados, vitéz Gyenes Sándor főhadnagy és Simon Balázs százados a doni megemlékezés koszorúzásán.