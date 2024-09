Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Olvasói fotó

Kollégák

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike 1995-ös fényképén régi munkatársai láthatók a tiszakécskei gimnáziumban: Daliné Manyika és édesanyja, Csontosné Marika néni. Jól kijöttek egymással, Olvasónk nagyon szerette őket, később Manyika a barátnője is lett. Kitartanak jóban-rosszban, egymás mellett. Sajnos Marika néni már nem él, de Gizike mindig szeretettel gondol rá.

Olvasói fotó

Nászút

Soltról Suska János ezzel az 1982-es felvétellel feleségére, Suska Jánosné Sztéhló Zsuzsannára emlékezne, akit három éve veszített el. Hajdúszoboszlón, a nászútjukon örökítette meg őket (jobbról) a fotós. Egy kedves házaspárral vacsoráznak éppen. Olvasónk felesége szeretett emléket örökre a szívében őrzi.

Olvasói fotó

Nyaralás

Páhiról Andrássy Gyula egy régi kirándulás fotójával nosztalgiázna. Fiatalon többször járta Európát autóval, ez a felvétel a tengerparton örökítette meg egy ott megismert magyar család férfi tagjával.

Olvasói fotó

Ballagás

Kecskemétről Csordás Erzsébet 1980-ban végzett a Németh László Dolgozók Gimnáziumában, a 4/C osztályban. Osztályfőnökük Benedek József (középen) volt, akit nagyon szerettek és tiszteltek. A fotó a ballagáson készült.

Olvasói fotó

ONI-s emlék

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna az 1970-es évek elejét idézné fel ezzel a fotóval az Országos Nevelő Intézet (ONI) mindennapjaiból. Komonyi Ottília látható a fotón a kicsikkel az ONI udvarán. A lányok között látható többek között Görög Anikó és Lengyel Gyöngyi.

Olvasói fotó

Tornagyakorlat

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár régi, 80-as éveket idéző iskolás fotója ezúttal a sporthoz köthető. A diákok örömmel sportoltak, és próbáltak ki különböző tornagyakorlatokat.