Indigó egy 75 százalékban telivérezett herélt magyar félvér ló. Lovas és lova Molnár Gyöngyinél, nyolcszoros vágta bajnok, galopp idomár, futtatónál, az érsekhalmi pályán edzenek, ahol még további két ló is segíti a trenírozást, akik szintén indulnak a Nemzeti Vágtán.

Németh János Indigó lovával indul a Nemzeti Vágtán

Fotó: Márton Anna

– Tavaly a versenyzés előtt megsérült Indigó, ezáltal nem tudtunk olyan eredményt elérni ami benne van a lóban. Idén úgy néz ki hogy több munkát tudtunk belefektetni, erősebb lett, egy évvel idősebb is. Ez is számít. Reméljük, hogy a középdöntőig elérünk. A döntőig nem tudom, szerencse is kell. Sok minden előfordulhat, de össze is jöhet. Egyelőre mindig csak a következő lépésre koncentrálunk. Első az előfutamon való továbbjutás, utána meglátjuk, hogy lesz a sorsolás. Sok függ a sorsolástól is – fogalmazott Németh János.