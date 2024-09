A kecskeméti Nagytemplom felújítása során hónapokkal ezelőtt szembesültek vele a szakemberek, hogy a tűzfigyelő erkély szerkezeti állapota életveszélyessé vált, így elbontották.

Dr. Finta József főplébános, érseki helynök

Fotó: Rádió 1 Gong

Finta József a beszélgetés elején elmondta: pár nappal ezelőtt értesült a jó hírről, hogy az érseki hivatal megkapta az engedélyt az építésvédelmi hivataltól az erkély újraépítéséhez. Dr. Bábel Balázs érsek arról is tájékoztatta, hogy erre a forrás is megvan. Finta József hozzátette: a munkások már eddig is dolgoztak az érintett résznél, de most az engedély birtokában beélesedhetnek a dolgok.

A daru már a Nagytemplomnál van

A főtéren sétálva már messziről látszik a daru a Nagytemplomnál. Ennek kapcsán a főplébános megjegyezte: a daru a tetőcsere kapcsán áll most ott, de a szakemberek az erkély kőmaradványait is elbontják. Maga az újjáépítés még nem kezdődött el.

Finta József szólt a templom külső részének a felújításáról is. 2018-ban vette kezdetét a nagy volumenű beruházás, mely jelenleg a tetőcserénél tart. Következik majd az erkély újjáépítése. Továbbá a sekrestye fölötti és hátsó ablakok felújítása, illetve a Nagytemplom köri járdafelület rendbetétele, és a mozgássérült feljáró elkészítése van még hátra.