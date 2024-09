Arról már hírportálunk is beszámolt: szeptember 7-én, szombaton 9 órakor kezdődik a II. Nagy Bácsi Kutyás Piknik. Az ingyenes, egész napos rendezvénynek a Hetényegyháza Sporttelep ad helyet. Lovász Attila nemcsak a programot mutatta be a beszélgetés során, de az elején kitért a felelős és kulturált kutyatartásra is, melynek népszerűsítése az egyik fő célja a kutyás pikniknek.

A képen (balról-jobbra): Faragó Miklós Rádió 1 Gong Téma című műsorának műsorvezetője és Lovász Attila, a hetényegyházi kutyaiskola vezetője, a program fő szervezője

Fotó: Rádió 1 Gong

Lovász Attila kifejtette: a kulturált kutyatartás alatt azt értjük, hogy amikor már a gondolat megszületik a fejünkben, szeretnénk magunkhoz venni egy kölyök kutyust, akkor rögtön mérlegelünk. Milyen körülmények között lakunk, milyen az életvitelünk, tudunk-e majd vele foglalkozni. Esetleg a olyan sportot űzünk, amihez csatlakozhat társként a kutyus, például futás esetén. Ezeket mérlegelve, akár szakember bevonásával tudjuk meghozni a felelős döntést. Az eredmény tükrében tudunk olyan kutyát választani vagy örökbe fogadni, mely mindenkinek jó lesz.

A kutyának az elhelyezése, a táplálása, a mindennapi életünkhöz való szoktatása szintén fontos része a kulturált felelős állattartásnak, hiszen egy kutya akár 15 évig is mellettünk lehet.