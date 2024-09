A motoros show-t követően motoros felvonulást is láthattak a jelenlévők a környező utcákban. A Helvéciai Motorosok Baráti Köre invitálására mintegy 300 motoros érkezett a nagyközségbe, nemcsak a környékből, hanem távoli településekről is, sőt szerb, horvát és szlovák barátaik is csatlakoztak a menethez.