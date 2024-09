Olyan technikai paraméterekkel rendelkezik, ami ebben az iparágban jól hasznosítható. Bár nem működik még tökéletesen, további fejlesztésekre van szükség, de már nagyon-nagyon közel áll ahhoz, hogy ki tudjon váltani egy biztonsági őrt és egy teljes munkafolyamatot.

Veszélyes munkafeladatokat képes ellátni

Az őrző-védő feladatokon túl keresésre is alkalmas egy robotkutya. Törökországban is bevetették a földrengés után a túlélő kutatásban, és nagyon jól szerepelt. Olyan speciális hőkamerái vannak, mellyel meg tudja keresni a túlélőket. Van hőálló változata is, ami ha nem is lángoló épületbe, de előtte és utána be lehet küldeni a túlélők után kutatni, és ezáltal nem veszélyeztetik a tűzoltók életét.

Robotkutya szórakoztathat is

A szakember mesélt arról is, hogy a robotkutya szórakoztatásra is alkalmas, nemcsak munkakutyának. Nagyon sok rendezvényszervező cég vásárol robotkutyát, hiszen szórakoztató is lehet, például táncol, integet.

Áruk jelenleg nagyjából három-négymilliótól indul, tízmillió forintig terjed, felszereltségétől függően.