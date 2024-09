Dunapataj katolikus templom elhúzás 1934

Fotó: Zádori Ferenc

Szaporodtak a hívek, kicsi lett a Isten háza

A szaporodó katolikusság számára a 20. század első harmadában mind égetőbb probléma lett a 18. századi templom kis befogadó-képessége. A korabeli dokumentumok szerint a bővítés anyagi forrásait nagy igyekezettel próbálták előteremteni és talán az sem véletlen, hogy a kivitelezésre végül a két világháború közötti időszak nyugalmas periódusában, az 1930-as években került sor.

Görgőkön gurították a szentélyt

Több templom-bővítési javaslat közül végül Möller Károly ötletét valósították meg, amelynek kivitelezésére két helybeli kőművesmestert, András Károlyt és Arth Jánost kérték fel. Az 1934. augusztus 25-én végrehajtott technika lényege az volt, hogy a templom szentélyét pár sor tégla elbontásával leválasztották a templomhajóról, majd a szentélyt „ráültették” egy görgőkkel ellátott sínrendszerre és csigás erőátviteli szerkezettel ráhúzták az előre elkészített új vasbeton alapra. Az így keletkezett közel 10 méteres távolságot felfalazták és boltozattal látták el. Az elhúzás egy napot vett igénybe, amelyen számos előkelőség és szakember megfordult.

Szenzáció volt Magyarország első épületelhúzása

A korabeli újságok pedig szenzációként, több esetben látványos képpel együtt számoltak be Magyarország első épületelhúzásáról. Möller Károly a templom mellé egy alkalmi tribünt is építtetett, hogy az elhúzást kényelmesen tudják nézni az érdeklődő szakemberek, egyházi méltóságok. A „kettévágott” templomról számos fotó, az elhúzás aktusáról rövid filmfelvétel is készült, ezek mind kultúrtörténeti ereklyék erről az egyedülálló vállalkozásról. (1943-ban hasonló technológiával „húzták el” a Budapest I. kerületben található Krisztinavárosi Havas-Boldogasszony plébániatemplomot.)

Möller Károly életútja sajátos „magyar” történet

Möller Károly építész életútja, majd halála, sajnos, sajátos „magyar” történet. Édesapja Möller István, 1882-ben kikeresztelkedett zsidó, a 19. század végén kibontakozó műemlékvédelem „atyja”. Az építész, szakíró fiát azonban inkább az újítások érdekelték és számos tanulmányt, könyvet írt a modernitás szellemében, valamint folyamatosan külföldre utazott, hogy lássa az új építészeti megoldásokat. Számos könyvet írt és adott ki építészet témakörben, Építési zsebkönyv című munkája nagyon jelentős volt, több kiadást is megért. Először apjánál helyezkedett el, majd önálló építészeti irodát vezetett, ahol nemcsak budapesti épületeket terveztek, hanem az egész országban dolgoztak. Főleg apjával együtt, de egyes esetekben, illetve apja halála után önállóan is dolgozott a Kalocsai Érsekségnek. Nevéhez fűződik az akasztói templombővítés, továbbá a hartai és újteleki templomok tervezése. A dunapataji templom 1934-es elhúzása szakmájának egyik csúcspontja lehetett, bár ekkor még csak 40 éves volt.