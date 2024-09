A Mezgé Piknik idén égi áldást is kapott, hiszen 11 óra körül szakadni kezdett az eső, de a legkitartóbb vendégek nem ijedtek meg, behúzódtak inkább az istállóba, ahol igazi gyermekparadicsomot alakítottak ki a szervezők. Az állatsimogatóban nyulat, bárányt, baromfit, hörcsögöt és lovakat simogathattak a gyerekek. Az ideiglenesen kialakított játszótéren pedig többféle ügyességi játékot is kipróbálhattak és az istálló meszelt falaira is rajzolhattak. A látogatók megcsodálhatták a gyermekrajzokból rendezett istállókiállítást is.

A Mezgé Piknik nem veszített a népszerűségéből

Fotó: Vajda Piroska

Finom falatokból sem volt hiány, hiszen idén is több bográcsban rotyogott a mezgés marhapörkölt. Mindezek mellett a húsipari tanüzem termékeiből, és kézműves élelmiszerekből is válogathattak az éhes látogatók. Idén sem maradt el a már hagyományos traktoros felvonulás és verseny, a kutyaszépségverseny, a magyar kutyafajták bemutatója és a gyermeklovagoltatás. Autós-motoros szimulátorok, kézműves foglalkozások is várták a gyerekeket.

A Mezgé Piknik népszerűségének titkát egy kisfiú fogalmazta meg az állatsimogatóban. Egy másik kisfiúval beszélgetve azt mondta, azért szeret a tangazdaságba kijárni, mert itt olyan mint a nagymamánál. Itt vannak állatok, amiket meg lehet etetni és simogatni, itt lehet a szabadban futkározni, lehet lovagolni, be lehet ülni a traktorba és lehet finomakat enni.