A MÁVINFORM tájékoztatása szerint: vasúti pályafelújítások, karbantartások és fejlesztések miatt egyes vasútvonalakon a személyszállító vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, bizonyos szakaszokon vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Utazását legegyszerűbben a menetrendi változásokat is tartalmazó jegy.mav.hu oldalon, vagy a MÁV applikációban tervezheti meg.

Nagyon sok vonal érintett az országban, mi most a Budapest–Kecskemét– Szeged vonalat mutatjuk be. A szegedi fővonalon szeptember 7-től 29-ig több ütemben, illetve eltérő szakaszokon pótlóbuszok járnak, változik a vonatok közlekedése pályakarbantartás és a szegedi deltavágány építése miatt. Budapest és Szeged között a pótlóbuszos átszállás miatt hosszabb eljutási idővel kell számolni, Szegedről a pótlójáratok a vonatok alapmenetrendjéhez képest korábban indulnak. A korlátozás érinti a röszkei és a békéscsabai vonal vonatait is.

Szeptember 7-8.

Budapest-Kiskunfélegyháza-Szeged útvonal szeptember 7-ről 8-ra virradó éjszaka, illetve szeptember 8-án, délután több járat is érintett. A Nyugati pályaudvarról 22 órakor Szegedre induló S20-as (17028) és a Szegedről 3:25-kor induló személyvonat (17029) helyett Kiskunfélegyháza és Szeged között pótlóbusz közlekedik. A hajnalban Szegedről induló pótlóbusz korábban, 2:40-kor indul az Indóház térről a csatlakozás biztosítása érdekében.

Szeptember 9-13.

Szeptember 9-től 13-án kora délutánig Kiskunfélegyháza és Szeged-Rókus között pótlóbuszok közlekednek a Napfény IC-k és a személyvonatok helyett is. A Napfény IC-khez kétféle pótlójárat csatlakozik: Kiskunfélegyháza és Szeged-Rókus között közvetlen pótlóbuszok, illetve Kistelek és Szatymaz érintésével közlekedő pótlóbuszok is indulnak.

Szeptember 13-28.

A Napfény IC-k helyett szeptember 13-28. között Kiskundorozsma és Szeged-Rókus között, a személyvonatok helyett szeptember 14-től Balástya és Szeged-Rókus között pótlóbuszok közlekednek.

További információk

Az ideiglenes menetrendi változásokról bővebb tájékoztatás a MÁVDIREKT információs szolgálatánál a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon kérhető. Telekom hálózatból a +36 (30) 499 4999-es, Telenor hálózatból a +36 (20) 499 4999-es, a Vodafone hálózatból pedig a +36 (70) 499 4999 számon érhető el a MÁVDIREKT. A részletes menetrend megtalálható a www.mavcsoport.hu internetes honlapon a Vágányzári hírekben. A GYSEV vágányzári menetrendjei itt olvashatók az Info menüpontra kattintva: https://www2.gysev.hu/