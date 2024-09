Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy együtt ünnepelhetjük városunk egy különleges mérföldkövét, Kiskunmajsa 35 évvel ezelőtt kapta vissza városi rangját, és azóta egyre erősebbé, szebb hellyé nőtte ki magát. Ez az évforduló emlékeztet minket arra, hogy közösségünk történelme és hagyományai milyen fontosak számunkra, és hogy mennyire büszkék lehetünk arra, hogy polgárai lehetünk ennek a nagyszerű városnak – fogalmazott köszöntőjében Patkós Zsolt polgármester.

A városi rang visszaszerzését is ünnepelték a Majsa Napokon

Fotó: Pozsgai Ákos

A városvezető szerint a hagyományőrzés mindig is központi szerepet játszott Kiskunmajsa életében. – Ezen keresztül őrizzük meg elődeink értékeit, és adjuk tovább gyermekeinknek azokat az alapelveket, amelyek közösségünket különlegessé teszik – emlékeztetett a polgármester, aki szólt a hagyományok mellett a település mindennapi életét meghatározó értékeiről is. – Az összetartozás, a béke, és a közösségépítés olyan alapvető érték, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy városunk továbbra is fejlődjön és virágozzon. Kiskunmajsai lakói mindig is híresek voltak arról, hogy figyelnek egymásra, támogatják egymást a nehéz időkben is, és együtt dolgoznak egy jobb jövőért – tette hozzá.

Patkós Zsolt szólt a testvérvárosi kapcsolatok ápolásáról is, amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerjék már országok, városok kultúráját, hagyományaikat, és tanuljanak egymástól. Kiemelte, hogy a testvérvárosi kapcsolatok nemcsak barátságokat, hanem gyümölcsöző kapcsolatokat is hordoznak. Ezen a hétvégén a testvérvárosi együttműködések keretén belül szervezték meg az EU-Majsa Fest 2024 programokat is, amelyek számos érdekességet kínáltak az érdeklődők számára.