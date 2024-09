A lényege, hogy a tömőtápból, kukoricadarából és szemes kukoricából előállított sűrű masszával könnyebben és gyorsabban felhizlalható a liba. A masszából egyszerre többet tudtak bevinni a liba begyébe mint főtt kukoricából, így kevesebbszer kellett tömni az állatot. Fontos különbség az is, hogy ezt a masszát nem kell főzni csak beáztatni, ezzel is gyorsabb lett a folyamat és kevesebb energiát igényel az elkészítése – részletezte Seres János, aki arról is beszélt, hogy ez a módszer embernek és állatnak egyaránt pozitív változást hozott. Időközben a tömőgépek is sokat változtak, csökkent a tömőcső hossza és puhább is mint, amit régen alkalmaztak, így véletlenül sem sértik meg tömés közben az állatok nyelőcsövét.

Egyre kevesebb az utánpótlás

Akik ezt szívvel lélekkel csinálták kiöregedtek már és egyre kevesebb fiatal vállalkozik erre a munkára. A mi integrációnkban is főként az idősebb korosztály foglalkozik ezzel – tette hozzá Seres János, aki a Szárnyas Plusz Kft. feladatairól is beszélt. Elmondta, megvásárolják a napos libát, kihelyezik nevelőkhöz, megszervezik, hogy a libák tömésérett időszakban, azaz 9-10 hetes korban átkerüljenek a tömőkhöz, onnan pedig felhizlalva bekerüljenek a vágóhídra. Ehhez a takarmányt is a társaság biztosítja. Körzetükbe – Szank, Jászszentlászló, Móricgát, Kiskunmajsa, Kömpöc, Csólyospálos, Bodoglár – a mintegy ötven gazda, tenyésztő, tömő és szállító tartozik.