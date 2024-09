A szeptember 13–14. között megrendezésre kerülő libafesztivál ideje alatt több helyszínen is kóstolhatnak libás-kacsás ínyencségeket az érdeklődők. Ugyanakkor a szombati a Ki Mit Tud? sütni-főzni libából főzőversenyen is szeretettel várják az vendégeket. Aki pedig kedvet kapna egy jó libaétel elkészítéséhez, azoknak nyújt segítséget a fesztivál fő támogatója, az Integrál Zrt. A társaság ugyanis a fesztivál ideje alatt kitelepült elárusítóhelyén kínálja a liba- és kacsahúst. A víziszárnyasokból sok féle étel készíthető, őszi gyümölcsökkel és zöldségekkel jól párosítható.

Libafesztivál Félegyházán: íme a legjobb receptek

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Összeszedtünk néhány igazán izgalmas receptet.

Nem csak Márton-napkor

Az egyik legnépszerűbb libából készült ételek a Márton-napi libasült, amivel azonban nem kell feltétlenül novemberig várni. A Márton-napi lakoma bármikor elkészíthető. A legmegfelelőbb hozzá a hízott liba combja vagy melle húsa. A hízott liba máját is többféleképpen elkészíthetjük. A bőréből nagyon finom libatepertőt süthetünk, abból pedig különféle ízesítéssel tepertőkrémet készíthetünk. A liba nyakából és egyéb az aprólékból klasszikus húslevest főzhetünk. Ízletes étel készíthető a liba nyakán található bőrből, amit megtöltve és megsütve, általában hidegen tálalnak.

Gyümölcsök, zöldségek sütve és párolva

A libasült és kacsasült mellé tökéletesen illenek az őszi zöldségek és gyömölcsök. Az egyik közkedvelt köret a párolt vöröskáposzta. De sokan szeretik a párolt almát és körtét is a sültekkel együtt fogyasztani. Az áfonya és a libamáj párosítása pedig igazi ínyenceknek való. És ha valami igazán laktató, egyszerű libaételre vágyunk, akkor a legjobb választás a ludaskása. Ennek a közkedvelt ételnek is sok változata van. Lehet például rizs helyett gerslivel, azaz árpagyönggyel is készíteni.