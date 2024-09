Ebben az évben több jeles évfordulót is ünnepelhet Kiskunfélegyháza. Ezek közül a legfontosabb, hogy 250 éve kapta meg mezővárosi rangját a település. A másik jelentős jubileum, hogy 25 éve ünnepeljük a Libafesztivált, amely néhány éve a helyi értéktárba, tavaly pedig a Bács-Kiskun vármegyei értékek közé is bekerült – fogalmazott köszöntőjében Csányi József, polgármester. A városvezető abban bízik, hogy egyszer a nemzeti értéktárat is gyarapítja majd ez a hagyományőrző esemény.

A libafesztivált Csányi József, Kiskunfélegyháza város polgármestere nyitotta meg

Fotó: Vajda Piroska

Régi hagyomány a libatenyésztés

A fesztivál fő támogatója minden évben az Integrál Zrt. A vállalat elnök-vezérigazgatója, dr. Horváth Sándor a fesztivál megnyitóján elmondta, ebben a térségben mindig is nagy hagyománya volt a libatenyésztésnek, a hízott liba előállításnak, nagyon sok család kötődik ehhez. Azért hívták létre ezt a fesztivált, hogy tisztelegjünk ezen emberek munkája előtt. Ugyanakkor az is fontos cél volt, hogy minél szélesebb körben megismerjék ezeknek az embereknek a munkáját és megkóstolják az munkájuk gyümölcsként készült termékeket.

A viselet üzenet

A kelme titkai című kiállítást dr. Ónodi Izabella, a művelődési és szociális bizottság elnöke nyitotta meg. Így fogalmazott: A viselet üzenet. A ruhadarabok megszólítanak minket. Hangok, szavak, kiállítások nélkül többet mondanak mint némely üres beszéd. Elárulják, viselőjük honnan jött, mivel foglalkozik, mire büszke, mihez ragaszkodik. A viselet tartás. Több száz évvel ezelőtt a napi betevőért küzdve az ünnepek viseletei kiegyenesítették az emberek gerincét, büszkeséget, összetartozást közvetítettek. A modernnek tartott világunkban sincs ez másként. Ezer szónál többet mondanak a néptáncos, mesemondó, színjátszó, tárlatvezető, huszár fiatalok csillogó szemei amikor újra és újra felöltik kedvenc viseleteiket.