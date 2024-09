Lenyűgöző leletekre bukkantak: felvételünkön malomkövekkel kirakott szarmata kemence látható

Korábban is találtak már a környéken értékes leleteket

Közel 10 éve a csávolyi vízműtelepen egy szarmata temetőt tártak fel, míg előtte az 55-ös főút felújításához kapcsolódóan végeztek kisebb munkálatokat a területen, de ilyen méretű ásatás még nem történt a szűkebb régióban, de még a Bácskából is csak pár feltárás – többek között a Kőhegyi Mihályhoz kapcsolható madarasi szarmata temető – említhető meg.

– A feltárás egyik fő jelentősége, hogy eddig nem kutatott nagyságú felületen ismertük meg a térség múltját – fogalmazott Wilhelm Gábor.

Egyszerre látható az összes korszak

Az ásatási technológiájuk úgy működik, hogy a felső bolygatott talajréteget munkagépekkel eltávolítják, ezáltal létrehoznak egy egységes tükörfelületet, melyben kirajzolódnak a beásott régészeti jelenségek, amiket a különböző történeti időszakokban ástak be.

– Ez nagyon izgalmas dolog, mert most az összes korszak egyszerre látható az ásatáson.

Egy kicsit nyomozói munka is a miénk, mert a kis apró momentumok, apró jelek, jelenségek, amiket meg tudunk figyelni, azzal tudjuk a korabeli emberek életét rekonstruálni.

Mivel minden területen picit más volt az akkori emberek élete, szokása, ezáltal a hasonlóságokat és a különbségeket is meg tudjuk figyelni a különböző korszakbeli lelőhelyeken – mondta a szakember.

Légifelvétel a szarmata településekről

Az értékőrzés a fő céljuk

– Nagyon fontos, hogy ezeket minél pontosabban, szakszerűbben megfigyeljük és kutassuk, mivel a munkánknak az értékőrzés az egyik fő lényege, hogy ne pusztuljanak el ezek az információk, és mindig rendelkezésünkre álljanak – magyarázta a régész.

A gyönyörű szép dolgok, amiket találtak, egy pillanat alatt elpusztulnak majd a nagy munkagépek által, de ebben az esetben ez a dolgok rendje, mivel az ásatás okát pont ez, a várható megsemmisülés jelenti.

Szarmata füstölő

– A pusztulás mellett értékőrzés is ez, hiszen ezek a csodálatos leletanyagok bekerülnek a múzeumba, a magyar muzeológiába, ezáltal a magyar tudatnak is részei lesznek. A leletek értékesebb, látványosabb darabjai egy-egy kiállítás során a látogatok elé is kerülnek, de egy ilyen nagyobb feltárás teljes anyaga egyben általában nem bemutatható – fogalmazott a feltárás vezető régésze.