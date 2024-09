Normál, 50 négyzetméter feletti kertek

Ebben a kategóriában is többen vehettek át díjat. Somodi Anna Mária A példaértékű kert címet viselheti. Simon Istvánné A nagymama és az unoka kertje címet érdemelte ki, a díjat unokájával együtt vette át.

Zártkert vegyes kategória

Ebben a kategóriában egy fiatal pár, Bakró Dániel és Gyuris Fanni érdemelte ki az elismerést, mint A szakértelem kertje.

Díjátadó ünnepség

A csütörtöki díjátadón Hamzáné Lakó Judit az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára köszöntőjében kihangsúlyozta, jó érzés volt látniuk a kertlátogatások során, hogy mindenki mosolyog és örömmel kertészkedik. Egyre többen választják, hogy maguk termelik a finom zöldségeket. Győri András főkertész arra hívta fel a figyelmet, hogy a díszkertek is szépek, de a zöldségekkel teli kert is lehet csodálatos, és egyben hasznos is.

Részt vett az eseményen Szamler László, a Széchenyiváros egyik önkormányzati képviselője, akinek saját kis kertje van, tele paprikával a Málnáskert Közösségi Kertben, valamint Laczkó-Zsámbóki Angéla, aki októbertől a Széchenyiváros másik önkormányzati képviselője lesz.