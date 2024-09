Már reggel több száz érdeklődő és kutyás család részvételével kezdődött meg a második alkalommal megrendezett Nagy Bácsi Kutyás Piknik Hetényegyházán. – Szeretnénk a kulturált, felelős állattartást népszerűsíteni úgy, hogy a gyerekeket is bevonjuk – nyilatkozta hírportálunknak Lovász Attila főszervező, a Hetényegyházi Kutyaiskola vezetője.

Nagy sikert aratott a hetényi Kutyás Piknik

Fotó: Vizi Zalán

A családoknak kvízt, a gyerekeknek rajzversenyt rendeztek. Ingyenes fotózást is biztosítottak a kutyás családoknak, valamint a kutyaiskolák bemutatkozása után a látogatók játékos feladatokat hajthattak végre saját kutyáikkal.

A szervezők szakmai tanácsokkal is készültek az érdeklődőknek. Milyen kutyát válasszanak, milyen táplálék-kiegészítőket vegyenek, milyen képzéseken vehetnek részt és milyen kutyaiskolák állnak Bács-Kiskun vármegyében rendelkezésre? Ezekre a kérdésekre bárki választ kaphatott.

Délelőtt hét térségbeli kutyaiskola mutatkozott be különböző feladatokat végrehajtva a lelkes közönség előtt. Délután a kutyás szakmákkal is megismerkedhettek a családok és a gyerekek. A szervezetek vakvezető kutyákat, személykereső kutyákat vittek az eseményre, illetve a NAV kutyás járőrbemutatót is tartott.