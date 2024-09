A VTK programsorozatán résztvevők betekinthettek a mikroszkópok világába, valamint megismerhették a hidraulikalabor eszközparkját is. A drónszimulátort és a digitális homokozót is kipróbálhatták az érdeklődők. A Kutatók Éjszakája a kalandvágyóbbaknak is szolgált izgalmakkal: játékos mérnöki feladatok megoldásával szabadulhattak ki a lakatra zárt irodából.

Érdekes foglalkozásokkal várták a látogatókat a Kutatók Éjszakája programon

Fotó: Márton Anna

Árvíz és aszályos időszak a Kutatók Éjszakája tematikájában

A Víztechnológiai Oktatóbázisra látogatók látványos kísérleteken keresztül nyerhettek betekintést a víztisztítással, vízkezeléssel kapcsolatos folyamatokba. A bajai campus udvarán a látogatók megismerkedhettek a meteorológiai mérőállomás és az intercepciós kert szerepével, valamint az Égből pottyant furcsaságok elnevezésű program keretében a légi járművekből kiszórt anyagok földre érkezésének statikai vizsgálatát tekinthették meg.

A VTK a rendezvényre érkező kisgyermekek számára arcfestéssel és légvárral tette különlegesebbé a rendezvényt.

A tudományos előadássorozaton részt vevők megtudhatták, hogy miként hat az árvíz a taposóaknák mozgására. Ezt követően a Kelet-Mecsekben található Lászlóffy Woldemár Hidrometriai Mérőtelepen és az ott található vízgyűjtő területen, aszályos időszakban végzett mérési eredményekről hallhattak az érdeklődők.

A Földön kívüli élet enciklopédiája

Végül a Földön kívüli élet lehetséges formáit ismerhették meg a résztvevők, akik a mesterséges intelligencia segítségével vizuális képet is kaphattak ezekről dr. Goda Zoltán kutató tolmácsolásában.