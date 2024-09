A közlemény szerint a 60 méter hosszú szakaszon vezeték- és vízbekötés csere is zajlott, a legkritikusabb részen egy 500 milliméter átmérőjű acél védőcsőbe sajtolva gömbgrafitos öntöttvas csövet építettek be. Július 13-án számoltunk be arról, hogy brutális csőtörés történt Kecskeméten, következtében 40 perc alatt mintegy 1200 köbméter, azaz 1 millió 200 ezer liter víz folyt el a Könyves Kálmán körút 23 szám alatti szakaszon. A víz alámosta az utat, és több ingatlanban is kár keletkezett a főnyomócső eldurranása miatt.

Kicserélték a többször eldurrant Könyves Kálmán körúti főnyomócsövet

Forrás: Bácsvíz Zrt. Facebook-oldala