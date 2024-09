Kecskemét új játszótér-birodalma egy integrált játék terület, melyet úgy alakítottak ki, hogy a fogyatékkal élő gyerekek is használhassák. Nagyon népszerű a környéken élő családok körében, sőt a város távolabbi pontjairól is sokan felkeresik. Nem véletlen, hiszen a Kölyökdomb minden kisgyerek álma lehet, játékok és kalandok sokaságát kínálja.

Kecskemét új játszótér-birodalma lett a Kölyökdomb

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Közös összefogásban valósult meg a Kölyökdomb

Az integrált akadálymentes játszótér az önkormányzat, valamint a Rotary Club Kecskemét Egyesület és az Élethinta Közhasznú Alapítvány összefogásának eredményként jött létre. A projekt 2024. évi tervezett költsége közel nettó 300 millió forint volt.

A Kecskeméti Rotaract Klub 2020-ban fogalmazta meg a fogyatékkal élő gyermekek számára is hozzáférhető, integrált játszótér létesítésének gondolatát Kecskeméten. A 2021-ben a Kecskeméti Rotary Klub csatlakozott a kezdeményezéshez és támogatólag mellé állt a játszótér megvalósításához. Az integrált játszótér megvalósulását a kecskeméti önkormányzat is támogatta. Az Élethinta Alapítvány szakmai segítséget adott ahhoz, hogy olyan játékelemek is helyet kapjanak, melyet a sérült, fogyatékkal élő gyerekek használni tudnak.

Kecskemét új játszótér birodalma két ütemben valósult meg

A több korosztályt és igényt kiszolgáló, korszerű, élmény és fejlesztőelemeket tartalmazó játszótér 6.400 négyzetméteren nyújt kikapcsolódást a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, a vízpart mellett, a domb szomszédságában. Az első ütemet március végén adták át, mely 2200 négyzetmétert töltött be. Augusztusra elkészült a teljes komplexum, így újabb 4200 négyzetméterrel bővült a játszótér. Szombaton avatták fel hivatalosan.

Csúszdák és falmászás

A most átadott 2. ütemben a kis domb oldalában és tetején elkészült játszóteret vehették birtokba a gyerekek. Az új játékbirodalomban csúszdák, mászóeszközök épültek, lent a kicsik építős homokozója és egy körforgó és rugós játék is készült. A domb tetején 2 db vizezős játék és a nagy hálós mászóka épült. A kisdomb további részén akadálymentes feljárást is szolgáló sétaút, a játszótér felől intenzíven öntözött gyepes növényágyásos, a másik oldalon extenzív fás – ligetes zöldterület létesült. A sétaút alján esőkert, mellette pergolával fedett pihenőhely épült.