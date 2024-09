A kezdeményezést már az első alkalommal is sokan támogatták, idén azonban még nagyobb összefogás áll a fesztivál megszervezése mögött. Az önkormányzat mellett több civil szervezet és magánszemély is csatlakozott, hogy munkájukkal és anyagi támogatásukkal is segítsék a jótékonysági rendezvényt.

A tavaly megrendezett Kőleves Fesztiválon is egy jászszentlászlói családnak gyűjtöttek

Fotó: Tapodi Kálmán / archív-felvétel

A Fonó Klubot népszerűsítik

Novikovné Cseh Krisztina elmondta, a fesztivál megszervezését több cél is motiválta. Egyik az volt, hogy szélesebbre nyissák a Fonó Klub ajtaját a jászszentlászlóiak előtt. Szerették volna minél szélesebb körben bemutatni hagyományőrző tevékenységüket. Ugyanakkor Krisztinában már régóta érlelődött egy jótékonysági esemény megszervezésének az ötlete. Mint mondta, minden reggel találkozott az iskolánál egy kisfiúval, aki izomsorvadásban szenved. Mindennap látta, hogy milyen nehéz helyzetben él a család. Ezért gondolta, hogy a fesztiválon összekapcsolják a két célt, így szervezték meg a jótékonysági főzést. A több mint félmillió forintos bevételből sikerült akadálymentesíteni a kisfiú otthonát. Idén egy születési rendellenességgel született gyermek családjának és egy, az unokáját egyedül nevelő nagymamának szeretnének segíteni a szervezők.

Közösség és barátság

A fesztivál névadásával kapcsolatban Krisztina elárulta, hogy a kőleves számára a közösséget és a barátságot szimbolizálja. A név onnan jött, hogy korábban egy baráti túrázás közben kőlevest főztek, mindenkinek amije volt, azt összedobták egy bográcsban, amiből végül egy nagyon finom leves kerekedett. Ez a szép emlék adta a fesztivál ötletét is.

Ez nem főzőverseny

A Kőleves Fesztivál háromnapos lesz, október 4-én, pénteken délben a Kőleves rajzpályázat eredményhirdetésével és a Hangász együttes koncertjével kezdődik. Délután kenyérlángossal, borkóstolóval és tábortüzes gitáresttel várják az érdeklődőket. Október 5-én, szombaton fél 10-kor kezdődik a jótékonysági főzés. A Kőleves elkészítéséhez minden csapat kap egy kezdő csomagot. Ám, hogy abból milyen levest készítenek, az már a szakácsok fantáziájára van bízva. Az elkészült leves egy részét jótékony célra ajánlják fel a csapatok. Tehát, aki szeretné megkóstolni a kőleves valamelyikét, az 500 forintért vásárolhat egy adagot. Az így befolyt összeggel támogatják a két családot – részletezte a főszervező.