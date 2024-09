Csaba Gábor kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkár nemzetközi jelentőségű szellemi műhelynek nevezte a Kodály Intézetet és kiemelte, hogy Kodály életműve, melyet az intézmény gondot, rendkívüli jelentőségű hazánk kulturális diplomáciájában.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a Kodály Intézet és a megújításán dolgozók értékteremtő voltát hangsúlyozta köszöntőjében, majd visszatekintett az épület történetére. A polgármester kitért arra, hogy a felújítás évei, amikor az épületet is el kellett hagyni, nem hagytak nyomot a jelentkezők számában, hiszen az még növekedett is. Szemereyné Pataki Klaudia ünnepnapnak nevezte az átadás napját, majd elmondta, hogy Kodály városa impozáns számokkal büszkélkedhet a zene vonatkozásában: csak az iskolákban 2000-en tanulnak ének-zenét, a városban 41 kórus működik, amit ha 20 fős átlaggal számolunk, az több mint 800 tagot jelent. A zenével foglalkozó pedagógusok száma mintegy 150-200 fő. Így több ezren őrzik a zenei örökséget a városban – hangsúlyozta a polgármester, aki arról is beszélt, hogy a további fejlesztések tervei is elkészültek, melyek megvalósításának továbbra is élharcosa lesz.