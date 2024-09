Legkésőbb szeptember 18-án, szerdán 12 óráig mindenkinek el kell hagynia a Dunafürdő, a Méhész-fok és a Herceggödör területét. Szerda 12 órától – az őrzésvédelemben részt vevő szervek kivételével – senki nem tartózkodhat a fenti területeken. A 730 centiméteres vízállás elérését követően kikapcsolják az áramszolgáltatást is.

Kitelepítést rendeltek el több part menti területen Baján

Fotó: Márton Anna

– Pakolunk, jön a víz. Aki bajai, erre mindig fel van készülve. Aki ide költözik, az tudja, hogy ez mivel jár. Mindenki rendes, segít, jól csinálja a dolgát. Nincs semmi probléma. Mindenki másképp oldja meg, a legtöbben szerintem ismerősökhöz költöznek vagy a rokonokhoz. Azért visszanézünk, visszakacsingatunk ide. Most még pakolászunk, a kutyusok is mennek, a Jeromos Egyesület segít. Ők próbálnak ideiglenes gazdákat keresni a macskáknak, a kutyáknak. Én viszem magammal a kutyámat, ő mindig velem van, a csónakban is. Itt, az utcában egész biztos, hogy két méter fölötti lesz a víz. Szerintem kicsit később mint egy hét múlva tetőzik a Duna – mondta hírportálunknak Pulcz Gábor dunafürdői lakos.