Több száz érdeklődő látogatott ki az eseményre, amit Kujundzic Róbert hívott életre. Mint mondta, több célja is volt a reptéri nyílt napnak. Az egyik, hogy emlékezzenek Magyari Béla űrhajósra, a város díszpolgárára, aki a félegyházi repülőtéren tanult meg repülni és idén augusztusban ünnepelte volna 75. születésnapját. A kezdeményezés másik célja a repülés népszerűsítése volt, hiszen alig van utánpótlás.

Kujundzic Róbert az utánpótlás nevelés céljával rendezte meg a reptérnapot

Fotó: Beküldött fotó

Kujundzic Róbert azt is elmondta, hogy a félegyházi repülőtér hányattatott sorsa az elmúlt évek alatt rendeződött. A félegyházi pilóták rendbe tették a hangárokat, a repülőteret és annak környékét. Elkezdődött egyfajta építkezés, fejlesztés a félegyházi repülőtéren, amely nagyon jó adottságokkal rendelkezik. Ezeket szeretnék kihasználni Róbert és pilótatársai, akiknek nagyon sok tervük van a jövőre nézve. Szeretnék folytatni a reptérnapot, illetve tervezik egy Magyari Béla-emlékverseny elindítását is, minek megszervezésben számít a repülés félegyházi szerelmesinek segítségére is.

Róberttől azt is megtudtuk, hogy jelenleg a Siklóernyősök Szövetségének (SES) berkein belül repülnek. A félegyházi repülőtéren elsősorban az ultrakönnyű repülés szakágai – siklóernyő, paramotoros, girokopter, merevszárnyú, motoros sárkányrepülő – képviseltetik magukat.

Az utánpótlás nevelés volt az egyik célja a második félegyházi reptérnapnak

Fotó: Beküldött fotó

Róbert a motoros sárkányrepülők szerelmese 2007-ben kezdte meg a pilótaképzést, 2008-ban pedig sikeres vizsgát tett, majd elvégezte a pilóta II. képzést is. Néhány éve pedig szakszolgálati vizsgát is tett. Szabadidejében pilótaképzéssel foglalkozik és versenyekre is jár, több dobogós helyezéssel büszkélkedhet. Mint mondta, a repülés az élete részévé vált, az élményeit pedig szeretné másokkal, főleg a gyerekkel megosztani. Többek között ezért is szervezte meg a második reptérnapot, de az érdeklődők szinte minden délután megtalálhatják a félegyházi repülőtéren.

Azt vallja, hogy a repülés nem a sebességről szól. A repülés motoros sárkányrepülővel olyan élményt nyújt, amit más repülőeszközön nem lehet átélni. Itt mindenki megtapasztalhatja a repülés és a mozgás teljes szabadságát, a madárként való közlekedést, érezheti a suhanó levegőt a bőrén és hallhatja is annak hangját, miközben madártávlatból láthatja a környezetet – fogalmazta meg Kujundzic Róbert.