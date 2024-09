A városházán rendezett sajtótájékoztatón elsőként Csányi József polgármester ajánlotta az újságírók figyelmébe a 25. libafesztivált. A városvezető felidézte, hogy 250 évvel ezelőtt kapott mezővárosi rangot Kiskunfélegyháza Mária Terézia királynőtől. Mint mondta, a libatenyésztés már akkor is hagyomány volt a településen. A mezővárosi jelleg és a víziszárnyas tenyésztés a mai napig jellemző a városra. Sőt ma már a félegyházi liba és a belőle készült termékek világszerte híresek. Csányi József arról is beszélt, hogy a Kiskunfélegyházi Libafesztivált a Móra Ferenc Művelődési Központ munkatársai hívták életre és azóta is nagy lelkesedéssel szervezik meg minden évben az önkormányzattal karöltve. Az esemény azonban nem valósulhatna meg Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő és az Integrál Zrt. támogatása nélkül – hangsúlyozta a polgármester, aki örömmel számolt be arról is, hogy a fesztiválra ma már nemcsak a környékbeli településekről, hanem az ország minden tájáról, sőt külföldről is érkeznek vendégek.

A képen (balról-jobbra): Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő és Csányi József Kiskunfélegyháza polgármestere és Kovács-Csonka Szilvia, a Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója

Fotó: Vajda Piroska

Világhírű a félegyházi libamáj

Dr. Horváth Sándor, az Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, társaságuk működteti a világ egyik legnagyobb hízott liba feldolgozó üzemét Kiskunfélegyházán. Ennek a megfelelő működéséhez nagyon sok családnak, termelőnek a munkája kell. A magyar hízott liba és kacsa, illetve a pecsenyeliba és -kacsa ágazat alapját Kiskunfélegyháza és környéke biztosítja. Úgy gondoltuk, hogy ezzel a fesztivállal az ezen ágazatban dolgozó emberek munkája előtt tisztelgünk – hangsúlyozta a vezérigazgató. Hozzátette, büszkék arra, hogy termékeikkel értéket teremtenek és, hogy azok eljutnak a világ számos pontjára és viszik a város jó hírét.

Vajda Tamás, az Integrál Zrt. üzemigazgatója a fesztivál szakmai konferenciáiról beszélt. Elmondta, hiánypótló jelleggel hívták életre a szakmai tanácskozást, amelyet idén 12. alkalommal szerveznek meg a víziszárnyas-ágazat szereplői számára. Örömmel számolt be arról, hogy a Baromfi Terméktanáccsal együttműködve elérték, hogy a libafesztivál szakmai konferenciája is nemzetközivé vált. Az eseményen a termelők, a feldolgozók, az ágazathoz szorosan kapcsolódó iparágak, mint a takarmányipar, kereskedelem és a marketing is szerepet kapnak. A jövő heti szakmai konferenciára is több neves előadó érkezik, akik az ágazat fenntartásának lehetőségeiről beszélnek majd. Köszöntőt mond többek között Farkas Sándor, agrárminiszter-helyettes is.