Ilyenkor haza jön a közel 3500 fős közösség elszármazottjainak egy része. Ahogy tavaly, és a korábbi években is, most is megrendezték a hagyományos szüreti felvonulást. A Csengődi útról kanyarodtak a főutcára a lovasok és a különböző fogatok, amelyek száma több tucatra volt becsülhető. A menet ezt követően körbejárta Akasztó utcáit, majd a motorosok mutatkoztak be. Mint ismeretes, minden évben megrendezik a hagyományos motoros találkozót, amelyre az ország különböző településeiről érkeztek a résztvevők, akik délután felvonultak a településen. A hangulatot emelte délután a Zöld Kereszt Zenekar, amely tagjai P Mobil és Edda számokat adtak elő.

Családok apraja nagyja lovaskocsira ült, hogy végig vonuljanak Akasztón

Fotó: Barta Zsolt

A település mezőgazdászai az idén nehéz évet zárnak. Bár a falu szélén találkozik a Duna-völgyi-főcsatorna és a Kunsági-főcsatorna, a szőlészek számára ez nem sokat jelent, mesélte az egyik termelő. A forró napokat az idén még túlélik a növények, kérdés persze az, hogy jövőre mit hoz a sors? Azaz lesz-e elegendő eső ahhoz, hogy érdemes legyen a határban dolgozniuk a gazdáknak.