Az NJE CAMPUS épületében mielőtt aláírták volna az együttműködési megállapodást, a kecskeméti vezetők rövid előadások keretein belül ismertették a kínai egyetem képviselőivel a városról és az egyetemről a főbb tudnivalókat. Elhangzott, hogy Kecskemét Magyarország nyolcadik legnagyobb városa, ám a vidéki városok közül a harmadik legnagyobb GDP-vel rendelkezik. A Neumann János Egyetem duális képzési modelljét is bemutatták az ázsiaiaknak.

Az együttműködésről szóló megállapodást dr. habil Fülöp Tamás, Neumann János Egyetem rektora és Sun Yanhui, a Bengbu Egyetem elnöke írta alá

Fotó: Vizi Zalán

– Korábban már volt egy szűkebb körre vonatkozó együttműködés a két egyetem között, ezt emeltük most egy magasabb szintre – nyilatkozta hírportálunknak dr. habil Fülöp Tamás.

– A megállapodás elsősorban az angol nyelvű képzések vonatkozásában, illetve kutatás-fejlesztésben jelenthet előnyöket a Neumann János Egyetem számára. Az együttműködés hatásait főleg a Gazdaságtudományi Kar és a GAMF Műszaki és Informatikai Kar képzéseire irányítjuk – mondta a rektor.

Az egyetem nemzetköziesítési folyamata már régre nyúlik vissza.

– Ez fontos stratégiai irány számunkra, ennek köszönhetően egyre több angol nyelvű képzést tudunk kínálni a hallgatóknak, idén már több mint kétszáz külföldi hallgató jelentkezett egyetemünkre – hangsúlyozta a rektor, hozzátéve, a kínai együttműködés hatására remélhetőleg egyre több kínai hallgatót is fogadni tudnak, illetve a megállapodás a hallgatói és oktatói csereprogramokra is kiterjed, így a részképzés, nyári egyetem vagy alapszakos programokba való becsatlakozás lehetősége adott esetben a kecskeméti hallgatók előtt is jó lehetőséget kínálhatnak.

– Egyetemként két fő terület van, amire fókuszálunk: a hallgatók minél magasabb szintű képzése, és ehhez elengedhetetlen az, hogy legyen ipari támogatás, ipari szemlélet is e mögött, amihez kutatás-fejlesztés is kapcsolódik – nyilatkozta dr. Kun Krisztián adjunktus, a Járműtechnológia Kutatócsoport vezetője.

– Kína vezető technológiai fejlesztő, így a Bengbu Egyetem olyan területekre tud minket bevezetni, amelyre korábban nem volt lehetőségünk. Beszélhetünk saját egyetemi fejlesztésekről és ipari megkeresésekről is, legyen szó járműtechnológiai kutatásokról, gazdaságtudományi kutatásokról vagy kertészeti tudományokról – fűzte hozzá az adjunktus.