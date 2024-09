Jól járt az, aki szeptember 17-én 15 óra után – munkából, iskolából hazafelé menet – Kecskemét főterén járt kerékpárral. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ugyanis a Kecskeméti Kerékpárosklubbal és a Knorr-Bremse Fékrendszer Kft. munkatársaival közösen ízletes uzsonnával kedveskedtek nekik.

Ismét megrendezték Kecskeméten a Bringás Uzsonnát

Fotó: Vizi Zalán

Ezzel az akcióval – amely már hagyományosnak mondható – az Európai Mobilitási Hét keretein belül az egészséges életmódra hívják fel a figyelmet, valamint ösztönzik a helyi közösséget, hogy autó helyett, aki csak teheti, váltson fenntartható és környezetbarát közlekedési formára.

– A Magyar Kerékpárosklub több mint tíz éve rendezte meg először a Bringás Reggeli programját, ehhez Kecskeméten is azonnal csatlakoztunk, azonban úgy döntöttünk, inkább uzsonnára váltunk. Ez úttörőnek bizonyult, országos szinten is sokan inkább délután rendezik meg az eseményt – nyilatkozta hírportálunknak a helyszínen Szépné Panda Tímea, a Kecskeméti Kerékpárosklub önkéntese, hozzátéve, van, aki félve áll meg, de olyan kerékpáros is akad, aki ismeri a programot és örömmel fogadja az útravalót.