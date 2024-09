A szeptember 9-i első foglalkozás előtt Sipos Zsolt, a BKMKIK titkára a hírportálunknak elmondta, hogy a magyar vállalkozások jelentős része komoly kihívás elé került. Az alapítóatyák, akik három évtizede gründolták a cégeiket hamarosan nyugdíjba vonulnak.

A kamarai tantárgyat választó diákok egy csoportja

Fotó: Barta Zsolt

A generációváltás sok cég esetében időszerű, a kamara pedig segíteni akar ebben a helyzetben. A BKMKIK azt szeretné, ha a fiatalok közelebb kerülnének ahhoz a világhoz, amelyben a vállalkozások működnek. A vállalkozói tudatosságot erősíti a képzés, azt szeretnénk, hogy fiatalok hozzanak létre olyan cégeket, amelyek a hazai gazdaságot erősítik. Emellett a hallgatók megtanulják azt, hogy a kapcsolati tőke nagyon értékes ebben a világban. A kamarai tagság gy olyan kapcsolati tőkét jelent, amely rendkívül fontos a mai világban, mondta a titkár.

A témával kapcsolatban megszólaltattuk dr. Fülöp Tamás rektort is, aki részt vett a képzés megnyitóján. Megerősítette a BKMKIK titkárának a szavait, miszerint igen népszerű a tantárgy. Ennek az a legfontosabb üzenete, hogy a hallgatók közvetlenül találkozhatnak a munkaerőpiaccal, megismerik azokat a kompetenciákat, azt a tudást is, amely a későbbi vállalkozóvá történő válásukat is segíti. Mivel 30-an választották a kurzust, a tanárok is érzik, hogy jelentős az igény a szakmai információk elsajátítására. A hallgatók és az egyetem kapcsolata nem szakad meg a végzés után, ugyanis egy után követési folyamat keretében az felsőoktatási intézmény monitorozza azt, hogy a diákok hol, milyen körülmények között építik a karrierjüket.