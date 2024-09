A városháza dísztermében megrendezett ülésen Csányi József, polgármester köszönetet mondott képviselő társainak az elmúlt öt évben nyújtott munkájukért. Virágcsokorral köszöntötte Németi Hajnalkát, a Veled a Városunkért Egyesület leköszönő képviselőjét. A képviselőasszony ugyanis nem indult újra a júniusi önkormányzati választásokon. A testületi ülésen úgy fogalmazott, nem látta eredményét a munkájának, ezért nem is szeretné folytatni azt.

Csányi József, polgármester a kiskunfélegyházi képviselő-testületi ülésen

Fotó: Vajda Piroska

Az új képviselő-testület október 9-én, szerdán tartja alakuló ülését. A következő ciklusban is Csányi József marad a polgármester, és a választókörzetekben is minden képviselőt megerősítettek pozíciójában a választók. Továbbra is dr. Réczi László az 1-es számú, Bense Zoltán a 2-es, Gyenes Attila a 3-as, Szamosi Endre Ferenc a 4-es, Balla László Imre az 5-ös, Szabó József a 6-os, Horváth Gábor a 7-es, dr. Ónodi Izabella a 8-as, dr. Kis Ákos Csaba a 9-es, és Ván Jenő a 10-es választókörzet megválasztott képviselőjeként vesz részt a testület munkájában.

A kompenzációs listán mandátumot szerzett: Endre Béla, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője, Horváth Tamás Norbert, a Veled a Városunkért Egyesület képviselője, Kis-Szeniczey Kálmán a Veled a Városunkért Egyesület képviselője, valamint Kollár László a Válasszon jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület képviselője.