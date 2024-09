Pap Gizella a kecskeméti suska kört másfél évvel ezelőtt hívta életre, azzal a céllal, hogy minél több embert megismertessen a suskával, azaz a pénzmozgás nélküli cserebere körrel.

Suskázás Kecskeméten

Fotó: Sebestyén Hajnalka / archív-felvétel

A suska egy pénzhelyettesítő, mely infláció és kamatmentes. Itt nincs pénzmozgás. Szeptembertől 1 suska 25 forintot ér. A suskakörben pénz nélkül bárki hozzájuthat a számára hasznos dolgokhoz. A kínálat mindig sokszínű, vannak saját készítésű termékek, saját termelésű finomságok, és jó állapotú használt tárgyak egyaránt.

Papp Gizella elmondta: a kör tagjai nyáron sem tartottak szünetet, de a tapasztalata szerint a nyári szünet után nagyobb az érdeklődés. A cserebere-kör továbbra is nyitott, szeptember 10-én is várják a régi és új érdeklődőket egyaránt. Jelenleg 44 állandó tagjuk van. Mindenkinek szívesen bemutatják, hogyan működik a kör, milyen előnyei vannak. Akinek kedve van, helyben csatlakozhat, de örülnek az érdeklődőknek is.

A széchenyivárosi közösségi házban szeptember 10-én, kedden 16 órakor kezdődik az e havi találkozó.