A magyar kormány döntései alapján az állam 2024. szeptember 1-jétől térítésmentesen biztosítja a végzős középiskolásoknak a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzését, ami jelenleg a KRESZ- és az egészségügyi oktatást tartalmazza.

Füredi András: A jogosítvány teljes ingyenességére még várni kell

Fotó: Rádió 1 Gong

Távoktatásban tanulhatnak

Ettől a tanévtől a KRESZ- és egészségügyi oktatás is bekerül a középiskolások tananyagába. Füredi András elmondta: A „B” kategóriás jogosítvány megszerzése már eddig is támogatott volt, a 20 év alattiak 25 ezer forint támogatást kaptak. Most az állam szeretné teljesen ingyenessé tenni számukra, de ez egy hosszabb folyamat lesz.

A vizsga is az iskolában lehet

Ami már biztosan látszik, hogy az elméleti tanfolyam most a 2024/25-ös tanévben ingyenesen elérhető lesz a középiskolásoknak, illetve az elsősegélynyújtás távoktatásos rendszerben. Például az iskola számítógépjein keresztül. A vizsgák is megoldhatók lesznek az oktatási intézményekben.

A vizsgáknak határideje van

Amint a középiskolás aktiválja a tanfolyamot a Kréta rendszerben, úgy a jogszabályok szerint a megkezdésétől számított kilenc hónapon belül vizsgára kell jelentkeznie. Ha ezt nem teszi meg, akkor kezdheti újra a tanfolyamot. Ha elmegy vizsgázni, de nem sikerül neki, akkor újabb egy éve van arra, hogy levizsgázzon KRESZ-ből.

Tanfolyam 16 éves kortól

A közlekedési szakember hozzátette: mivel a végzős diák életkora változó az adott középiskola típusától függően. A jogszabály szerint 16 éves kortól járhatnak tanfolyamra a fiatalok, és 16 és fél éves koruktól vizsgázhatnak le. A gyakorlati vizsgáljuk pedig csak 17 éves kor után lehetséges.

A gyakorlati rész még nem biztosított

Sikeres KRESZ és elsősegélynyújtási vizsga után jöhet a gyakorlati képzés. Ez azonban jelenleg még nem végezhető el ingyenesen, a rendszer nem készült fel rá. A tervek szerint a jövőben a magyar honvédség katonái végeznék a gyakorlati oktatást. Ez a rész folyamatban van. Szolnokon lezajlott több katona oktatói kiképzése. Ez a létszám még kevés, ugyanakkor pilot rendszerben, azaz kísérleti jelleggel néhány iskolában már elkezdhetik ebben a tanévben is a gyakorlati oktatást.