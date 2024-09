A Verselők alapítója, Papp Ferenc Nívó díjas költő és zenész elmondta: jó néhány irodalombarát, költő és író él ma is Kecskeméten, akik számára hiánypótló ez az új kör létrehozása.

Papp Ferenc költő a Verselők Irodalmi Kör alapítója

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A Verselők nevet kapta a kör

Korábban hosszú éveken át elérhető volt számukra a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti köre, illetve az Otthon Kávézóban lévő irodalmi kör, de mindkettő megszűnt. Nagy örömükre a Katona József Könyvtárban működik az Ars Poetica Versklub, mely rendkívül tartalmas és színvonalas, de ezen felül is szeretnének még egy helyet, ahol találkozhatnak, verselhetnek. Így jött az ötlet a Verselők Irodalmi Kör létrehozására.

A városban jól ismert költők

A kezdő csapatban ott van a kötettel rendelkezők közül Vassné Kökény Éva, Vámos Tibor, Gyöngyösi Szabó Katalin és Deákné Török Ágnes. Négyen a Nyírségi Gondolat Országos irodalmi folyóirat szerzői: Papp Ferenc, Duzmath Piri, Dinók Zoltán és dr. Ferenczi Kristóf. Rajtuk kívül a csapatot erősíti még Szekeres Imre, Krajcsovszki József és Kerekes Aliz. A helyszín ugyanúgy az Otthon Kávézó lenne, mely hangulatában is tökéletes.

A fiatalok felé is nyitnak

Az első összejövetel szeptember 15-én, vasárnap 15.30-kor kezdődik. A jövőben pedig minden hónap harmadik vasárnapján találkoznának néhány órára.

Papp Ferenc hozzátette: nyitott a kör mindenki előtt, korosztálytól függetlenül. Már most van egy középiskolás korú tagjuk is, Kerekes Aliz személyében, aki rendkívül nagy tehetség. Nemcsak azokat várják, akik verseket, novellákat írnak, hanem a verseket megzenésítőket is örömmel fogadják köreikbe, fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Természetesen a közönség soraiba is bárki beülhet, aki szereti a verseket meghallgatni.

Antalfy Istvánról is megemlékeznek

Minden alkalommal két tematikával készül, de ezen felül mindenkit arra biztat, hogy legújabb verseit, novelláit, írásait hozza el és ossza meg velük.

Szeptemberben megemlékeznek a 100 éve született, néhány éve meghalt kecskeméti Pilinszky-díjas költőről, Antalfy Istvánról, aki sokaknak adott értékes irodalmi útravalót. Emellett első alkalom lévén bemutatkoznak a jelenlévő poéták. Októberben az egyik téma az október 23-ai megemlékezés lesz, illetve bemutatkozik Vámos Tibor költő. Novemberben Radnóti Miklós halálának 80. évfordulójára emlékeznek meg, és szeretnék meghívni a 88 éves Buda Ferenc költőt. Decemberben bemutatkozik Vassné Kökény Éva és fókuszba kerülnek a téli, adventi és karácsonyi versek.