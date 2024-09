Az új sorozat havonta szeretne bemutatni olyan sikeres embereket, akiknek története példaként szolgálhat a jövő nemzedéke számára. Már az első esemény alkalmával megtelt a könyvtár előadóterme érdeklődőkkel, akik Kiskunfélegyháza harmadszor újraválasztott polgármesterével és sikerének történetével ismerkedhettek meg.

Félegyháza első emberét mutatta be a könyvtár Így lettem című új sorozata

Fotó: Vajda Piroska

Abonyi Szilvia, a könyvtár igazgatója köszöntőjében elmondta, Szemerédi Kornél ötlete alapján indították el az új sorozatot, abban bízva, hogy a fiatalabb korosztályt is meg tudják szólítani. Kornélról annyit mondott el, hogy jelenleg a Szegedi Tudományegyetem közgazdász hallgatója, aki a májusi félegyházi Diákfesztiválon egy kerekasztal-beszélgetést vezetett és akkor jött az ötlet, hogy ezt folytatni kellene. Első vendége pedig nem is lehetett volna más mint a város első embere.

Csányi Józsefről megtudhatta a közönség, hogy gyerekként állatorvos szeretett volna lenni, kutyatenyésztéssel is foglalkozott. Ebtenyésztőként a közismert ÁSZ című tévéműsor vendége is volt. Édesapja kérésére azonban a kiskunfélegyházi Petőfi Gépészeti Szakközép Iskolában tanult tovább, így messzire sodródott gyermekkori álmától. Érettségi után technikusi képzést szerzett, majd a GAMF-on diplomázott, később közgazdász diplomát is szerzett. Már középiskolásként kiválóan megtanult angolul, első munkahelyét is az angol nyelvtudásának köszönhette. A MOL-nál kezdett el dolgozni, de folyamatosan kereste az újabb és jobb lehetőségeket, így ismerkedett meg belga üzlettársával, akinek megbízásából nulláról építette fel a Megaprofil Kft.-t. Az üzleti életben szerzett tapasztalatait először a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesületben, majd 2014-től polgármesterként kamatoztatja.